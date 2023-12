Semtech Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Semtech-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,65 USD liegt. Dieser Wert liegt nur knapp über dem letzten Schlusskurs von 22,25 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 17,37 USD liegt, so ergibt sich eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

In fundamentalen Gesichtspunkten weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet betrachtet werden kann. Dies führt zu einer positiven Einschätzung aus dieser Perspektive.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt jedoch eine negative Rendite von -18,89 Prozent im vergangenen Jahr, was deutlich unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Auch im Branchenvergleich liegt die Aktie weit unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine schlechte Bewertung.

Die Anlegerstimmung hingegen zeigt sich überwiegend positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten deuten auf eine positive Einstellung der Anleger hin, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Semtech-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung, wobei die Anlegerstimmung eher positiv ausfällt.

