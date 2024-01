Semtech Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Bei Semtech liegt der RSI bei 96,86 und wird daher als "schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,83 und deutet auf eine "neutral" Einschätzung hin, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung von "schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Semtech beträgt das aktuelle KGV 22, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gut" Einschätzung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Semtech mit 20,47 USD aktuell 15,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,7 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 mal eine "gut" Einschätzung für Semtech abgegeben, während keine "neutral" und "schlecht" Bewertungen vorliegen. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "gut". Auch hinsichtlich des aktuellen Kurses von 20,47 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 90,52 Prozent und ein mittleres Kursziel von 39 USD, was als "gut" eingeschätzt wird. Insgesamt wird die Aktie daher von institutionellen Analysten als "gut" bewertet.