Semtech Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktie von Semtech weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,51 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,11 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei positive Themen an sechs Tagen vorherrschten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Insgesamt tendierten die Anleger jedoch in den letzten Tagen dazu, vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen zu diskutieren. Entsprechend wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Analysten haben die Semtech-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 39 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 78 Prozent bedeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Semtech langfristig unterdurchschnittlich aktiv sind, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Einschätzung der Semtech-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien, und Anleger sollten weitere Entwicklungen genau im Auge behalten.