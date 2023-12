Semtech Aktie: Grund zur Sorge?

Semtech: Aktuelle Bewertung und Anlegerstimmung

Die aktuelle Dividendenrendite von Semtech liegt bei 0 Prozent, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als unrentables Investment.

In den letzten zwei Wochen wurde Semtech von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Semtech liegt bei 22, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammengefasst erhält Semtech für die Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung, während das Fundamental und das Sentiment und Buzz eher zu einer "Schlecht"-Bewertung tendieren.