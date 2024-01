Semtech Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Semtech hat sich im Vergleich zur Branche "Informationstechnologie" in den letzten 12 Monaten um -23,63 Prozent entwickelt, was mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", die eine Rendite von 25,13 Prozent erzielt hat, liegt der Aktienkurs von Semtech mit 48,76 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die langfristige Perspektive der Semtech-Aktie als "Gut", mit insgesamt 4 positiven Bewertungen und keinem neutralen oder negativen Urteil. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 39 USD, was eine potenzielle Performance von 89,32 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Semtech-Aktie liegt bei 75,49, was als überkauft eingestuft wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35, was auf eine neutrale Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Semtech-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Semtech-Aktie liegt derzeit bei 22,51, was 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 70. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.