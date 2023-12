Semrush Holdings Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Semrush-Aktie wurde in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 16 ermittelt, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 16,87 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Semrush.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Semrush-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,16 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 12,54 USD weicht somit um +36,9 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,56 USD) liegt der aktuelle Schlusskurs mit einer Abweichung von +31,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Semrush-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Obwohl sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat, zeigt die Diskussionsintensität, dass die Aktie tendenziell eher neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine eher negative Einschätzung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Semrush-Aktie gemäß der RSI-Bewertung und der technischen Analyse positiv bewertet wird. Allerdings spiegelt das Anleger-Sentiment eine eher negative Einschätzung wider.

