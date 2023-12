Semrush Holdings Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Analystenbewertung für Semrush zeigt gemischte Einschätzungen. In den letzten 12 Monaten wurde das Rating "Gut" 0 Mal vergeben, "Neutral" 2 Mal und "Schlecht" 0 Mal. Langfristig erhält das Unternehmen von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten erwarten eine negative Kursentwicklung von -23,49 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 10,75 USD.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 5,11 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Semrush-Aktie hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Überverkauf (Wert: 13,49). Insgesamt erhält Semrush eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionen über Semrush langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung zu verzeichnen sind. Daher wird dem Unternehmen in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Schlecht" zugeordnet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Semrush-Aktie mit einem Kurs von 14,05 USD derzeit +37,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls über dem GD200 (+50,59 Prozent), was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Einschätzung führt.