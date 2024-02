Semrush Holdings Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Semrush war in den letzten Wochen überwiegend negativ. Es wurde deutlich mehr über negative Themen diskutiert als über positive. Auch in den letzten Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führte.

In technischer Hinsicht hingegen wird die Semrush-Aktie positiver bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt einen Wert, der um 29,61 Prozent über dem Trendsignal liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist eine Abweichung von +3,35 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuteten ebenfalls auf eine zunehmend negative Stimmung gegenüber Semrush hin. Die Aktie erhielt deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Gleichzeitig wurde aber auch eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen beobachtet, was zu einem "Gut"-Rating führte und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen ergibt sich ein neutrales Bild. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Semrush-Aktie bei 10,75 USD, was eine "Schlecht"-Empfehlung von -15,02 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.