Sempra Energy: Spannung vor Quartalsbericht - Starke Umsatzsteigerung erwartet, Gewinnrückgang prognostiziert

Sempra Energy, ein Energieunternehmen mit Hauptsitz in San Diego, wird in 132 Tagen seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Sempra Energy-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 40,58 Mrd. EUR werden die neuen Quartalszahlen mit Spannung erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal deutlich steigen wird. Im vierten Quartal 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,29 Mrd. EUR und nun wird ein Sprung um +79,24 Prozent auf 5,89 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn hingegen soll um -122,03% zurückgehen und voraussichtlich bei -5,87 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis sind Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +79,24 Prozent steigenfallen und der Gewinn um -122,03 Prozent auf -399,15 Mio. EUR sinken im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gewinn von 1,81 Mrd. EUR erreichte Dies bedeutet auch einen Rückgang des Gewinns pro Aktie auf 8,66 EUR über das Jahr betrachtet.

Die Schätzungen zur Quartalsbilanz haben bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs: In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -4,14% gefallen.

In einem Zeitraum von zwölf Monaten wird erwartet, dass der Aktienkurs bei 79,83 EUR liegt. Dies würde auf Basis des aktuellen Kurses einem Gewinn von +20,72% entsprechen. Investoren, die jetzt noch einsteigen möchten, können also möglicherweise einen Gewinn von +20,72% in zwölf Monaten erzielen.

Die Charttechnik deutet hingegen auf einen stark negativen Kurstrend bei Sempra Energy hin. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Support für den Kursverlauf.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln werden und inwiefern sie die Prognosen beeinflussen werden. Aktionäre sollten jedoch immer bedenken: Die Börse ist volatil und Gewinne aus der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erfolge.

