Sempra Energy Prognostiziert +9,50% Umsatzsteigerung im Dritten Quartal - Aktionäre Erwarten

In weniger als 3 Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Sempra Energy aus San Diego seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie schneidet die Aktie im Vergleich zum Vorjahr ab?

Die Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen steht kurz bevor, denn in nur 89 Tagen wird Sempra Energy mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 42,55 Mrd. EUR die Zahlen veröffentlichen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut den aktuellen Datenanalysen der Analystenhäuser wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal des Jahres 2022 konnte Sempra Energy einen Umsatz von 3,28 Mrd. EUR verzeichnen, während nun ein Anstieg um +9,50 Prozent auf 3,34 Mrd. EUR prognostiziert wird. Der Gewinn...