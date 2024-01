Sempra Energy Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Aktuelle Analyse der Sempra-Aktie

Die Dividendenrendite von Sempra liegt derzeit bei 3,55 %, was 1,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Multi-Dienstprogramme liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analyse der Analysten ergibt insgesamt eine positive Einschätzung, mit 5 Gut- und 2 Neutral-Bewertungen im letzten Jahr. Auch für den letzten Monat liegt eine qualifizierte Analyse vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 133,6 USD, was einer potenziellen Steigerung von 74,8 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sempra-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch nahezu unverändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung der Sempra-Aktie auf Basis der aktuellen Analyse.