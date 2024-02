Sempra Energy Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Sempra-Aktien werden aufgrund der fundamentalen Analyse als "Gut" bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,24 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Multi-Dienstprogramme" (130,01) um 89 Prozent niedriger liegt. Die durchschnittliche Rendite der Sempra-Aktie im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" war in den letzten 12 Monaten mit 1,27 Prozent überdurchschnittlich hoch, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Sempra war größtenteils positiv, obwohl in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert wurden. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine überwiegend positive Bewertung, mit sechs "Gut"-Signalen und null "Schlecht"-Signalen.

Jedoch hat sich die Stimmung in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für Sempra in den letzten vier Wochen neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des Sentiments und Buzz als "Schlecht" bewertet.