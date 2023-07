Sempra Energy Aktie: Quartalsbilanz naht - Optimistische Prognosen für Umsatz und Gewinn erwartet

In nur 100 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Sempra Energy aus San Diego seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Sempra Energy Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Marktkapitalisierung der Sempra Energy Aktie liegt aktuell bei 42,31 Mrd. EUR. In wenigen Tagen werden also die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Diese Zahlen sind von großem Interesse für Aktionäre sowie Analysten. Gemäß aktuellen Datenanalysen erwarten Experten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Während der Umsatz im dritten Quartal 2022 noch bei 3,25 Mrd. EUR lag, wird nun mit einem Plus von +9,50 Prozent gerechnet und somit ein Umsatz von 3,31...