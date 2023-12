Sempra Energy Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Sempra-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 6 Bewertungen fallen 4 positiv, 2 neutral und keine negativ aus. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 146,63 USD, was auf eine potentielle Performance von 95,5 Prozent hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sempra zeigt eine Ausprägung von 28,8 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich eine Bewertung als "Neutral" mit einem Wert von 35,66.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sempra bei 13,39 liegt, was 89 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Multi-Dienstprogramme" (125,21). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.