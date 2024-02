Sempra Energy Aktie: Der Knaller!

Sempra übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor um mehr als 3 Prozent. Die "Multi-Dienstprogramme"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,01 Prozent, während Sempra mit 3,28 Prozent deutlich darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Sempra abgegeben, wobei 5 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 133,6 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 92,34 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch hier als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger ist gemischt, da Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ sind, während in den vergangenen Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Die Analyse von Handelssignalen ergab fünf "Gut" und keine "Schlecht" Signale, was zu einer "Gut" Bewertung hinsichtlich der Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Sempra mit 3,09 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.