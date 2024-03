Sempra Energy Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Sempra deutet darauf hin, dass der Aktienkurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 72,03 USD, während der aktuelle Kurs mit 71,07 USD etwa 1,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 72,15 USD, was einer Abweichung von -1,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen zu Sempra festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Sempra im letzten Jahr eine Rendite von -3,8 Prozent erzielt, was 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -1,8 Prozent, und Sempra liegt aktuell 2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Basierend auf dieser Analyse aus den sozialen Medien ergibt sich eine "Gut" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.