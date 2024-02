Sempra Energy Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer bevorstehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Sempra heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,96 Punkten, was darauf hinweist, dass Sempra weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,08, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Sempra hinweist.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Sempra-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 133,6 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 88,01 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sempra eine Performance von 1,27 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um 0,68 Prozent gestiegen sind, was eine Outperformance von +0,58 Prozent im Branchenvergleich für Sempra bedeutet. Die mittlere Rendite des "Versorgungsunternehmen"-Sektors lag bei 0,68 Prozent, wobei Sempra 0,58 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Sempra-Aktie ein Durchschnitt von 72,18 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 71,06 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Sempra in der technischen Analyse. Somit erhält Sempra insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.