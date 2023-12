Sempra Energy Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wie aus statistischen Auswertungen hervorgeht. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch hat sich die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Sempra in den letzten Tagen verschlechtert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie geführt hat.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sempra-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 69,96, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 43 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine neutrale Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Sempra abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso konnte eine negative Änderung in der Stimmung der Anleger festgestellt werden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,17 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Sempra daher auch aus charttechnischer Sicht ein neutrales Rating.