Semperit Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Semperit hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 2,75 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -16,4 Prozent im Branchenvergleich für Semperit entspricht. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,41 Prozent im letzten Jahr, wobei Semperit 18,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Semperit diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Semperit liegt mit einem Wert von 3,3 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Semperit in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.