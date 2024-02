Semperit Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Semperit-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um ihren charttechnischen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 17,56 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 13,16 EUR liegt, was einer Abweichung von -25,06 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 14,29 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,91 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält die Semperit-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Semperit-Aktie jedoch als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,35 insgesamt 87 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" ist, der 26,61 beträgt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich jedoch eine Underperformance der Semperit-Aktie. Während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 2,83 Prozent gestiegen sind, verzeichnete Semperit eine Performance von -24,97 Prozent, was einer Underperformance von -27,81 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Semperit um 28,63 Prozent unter dem Durchschnittswert von 3,66 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Semperit-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wird die Semperit-Aktie positiv bewertet, da die Dividendenrendite von 10,87 Prozent 8,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 2,66) liegt. Die Dividende wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.