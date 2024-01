Semperit Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Das österreichische Unternehmen Semperit weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,99 für Maschinenunternehmen als unterbewertet betrachtet wird. Die fundamentale Bewertung der Aktie fällt daher positiv aus.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 14,68 EUR liegt 24,37 Prozent unter dem GD200 (19,41 EUR), was ein negatives Signal darstellt. Der GD50 liegt hingegen bei 14,5 EUR, was einem neutralen Signal entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Semperit-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Semperit eine Dividendenrendite von 9,23 % aus, was 6,57 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Semperit ist ebenfalls überwiegend positiv. Sowohl die Kommentare in sozialen Medien als auch die Handelssignale deuten auf eine gute Stimmung hin. Die Analyse ergibt daher, dass Semperit in Bezug auf die Anlegerstimmung als positiv eingestuft werden kann.