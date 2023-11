Semperit Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Semperit-Aktie zeigt einen Wert von 72,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies wird als "schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und als "schlecht" eingestuft wird.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Semperit eingestellt waren. Es gab keine positiven Diskussionen, sondern hauptsächlich negative Themen. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Semperit daher als "schlecht" bewertet. Zudem zeigen Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Verkaufssignale, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Semperit liegt derzeit bei 9,23 Prozent und ist damit höher als der Branchendurchschnitt von 2,87 Prozent. Dies führt zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Semperit mit einer Rendite von 18,15 Prozent um mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche mit einer mittleren Rendite von 12,24 Prozent liegt Semperit mit 5,91 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "gutes" Rating in dieser Kategorie.