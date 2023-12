Semper Paratus Acquisition Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Anleger-Sentiment für Semper Paratus Acquisition ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Insgesamt zeigt das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Bei Semper Paratus Acquisition wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb das Sentiment langfristig als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,22 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nah am letzten Schlusskurs, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Semper Paratus Acquisition-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (42) als auch der RSI der letzten 25 Tage (32) führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Semper Paratus Acquisition.