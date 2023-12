Semper Paratus Acquisition Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Semper Paratus Acquisition liegt bei 42,86, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 28,57 und signalisiert eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Semper Paratus Acquisition verläuft derzeit bei 10,81 USD, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 11,05 USD, was einem Abstand von +2,22 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 10,96 USD ergibt sich eine Differenz von +0,82 Prozent, was wiederum ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bei Semper Paratus Acquisition in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir bei Semper Paratus Acquisition eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb wir auch hier zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.