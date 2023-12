Semper Paratus Acquisition Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die Analyse von Semper Paratus Acquisition zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 42,86, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 zeigt einen Wert von 22, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 10,81 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Aktie ging jedoch bei 11,05 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +2,22 Prozent aufbaut. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +1,01 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Gesamtbewertung.

Die Anleger-Stimmung zu Semper Paratus Acquisition wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.