Semler Scientific Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Semler Scientific-Aktie wird momentan von verschiedenen technischen Indikatoren bewertet, die darauf hinweisen, ob sich der Wert in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sich aus dem 50- und 200-Tage-Durchschnitt ergibt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 28,2 USD, während der letzte Schlusskurs bei 44,85 USD liegt, was einer Abweichung von +59,04 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 35,47 USD unter dem letzten Schlusskurs (+26,44 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes wird die Diskussionsintensität im Netz als neutral bewertet, da die übliche Aktivität im Netz festgestellt wurde. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Semler Scientific somit ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Semler Scientific-Aktie weist einen Wert von 36 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 21,87, was bedeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien und beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Semler Scientific, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.