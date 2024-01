Semler Scientific Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Semler Scientific-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 29,12 USD, während der aktuelle Kurs bei 44,29 USD liegt, was einer Abweichung von +52,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 37,62 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +17,73 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in Bezug auf die Semler Scientific-Aktie werden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Bild. Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen mittlere Aktivität und kaum Änderungen, weshalb für das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Semler Scientific-Aktie beträgt 47, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, was sich auch in den positiven Nachrichten über das Unternehmen widerspiegelt. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Semler Scientific daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Semler Scientific-Aktie somit positive Bewertungen aus technischer Sicht und bezüglich der Anlegerstimmung.