Semler Scientific Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Semler Scientific-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 33,71 USD, während der aktuelle Kurs bei 32,87 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von -2,49 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 45,7 USD liegt, so ergibt sich eine Abweichung von -28,07 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und zu einer "Neutral"-Bewertung insgesamt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Semler Scientific in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dafür bekommt Semler Scientific eine "Gut"-Bewertung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 91,16 Punkten, was bedeutet, dass die Semler Scientific-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 64,81, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Semler Scientific eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare zu Semler Scientific verzeichnet. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass Semler Scientific bezüglich der Stimmung und des Anlegerinteresses als "Neutral" eingestuft werden muss.