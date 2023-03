Semler Scientific Aktie: Warum zögern Anleger noch? Analyse und Fakten

Semler Scientific, ein Unternehmen des medizinischen Geräteherstellers, hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -1.59 Prozent erzielt und liegt somit unter dem Durchschnitt der Healthcare-Branche. In der Medical Devices-Industrie entsprach die mittlere Rendite in diesem Zeitraum 0.54 Prozent – eine weitere Branche, in der Semler Scientific mit einer Rendite von -0.54 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Es ist zu beachten, dass diese Zahlen allein nicht ausreichen, um eine qualifizierte Investitionsentscheidung zu treffen und weitere Forschung erforderlich ist.

Semler Scientific ist fest in den Klauen der Bären

Der 200-tägige gleitende Durchschnitt des Semler Scientific-Aktienkurses liegt bei 33,40 USD. Der letzte Schlusskurs (24,10 USD) weicht um -27,85 Prozent davon ab und wird daher charttechnisch als...