Semler Scientific Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Semler Scientific nicht wesentlich verändert. Die Bewertung bleibt daher neutral. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Insgesamt wird Semler Scientific daher auf dieser Stufe ebenfalls neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Semler Scientific bei 28,62 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 43,4 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 36,53 USD, was einer positiven Bewertung entspricht. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 76, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auf der anderen Seite liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 38,42, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv bewertet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stimmung in Bezug auf Semler Scientific neutral ist, die technische Analyse jedoch eine positive Gesamtbewertung ergibt. Der Relative Strength Index liefert hingegen gemischte Signale. Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv.