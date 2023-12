Semk Holdings International Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Comet":

Das Anleger-Sentiment für Bduck Semk bleibt positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten zwei Wochen an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch in den vergangenen Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 1,46 HKD für den Schlusskurs der Bduck Semk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,4 HKD, was einem Unterschied von -4,11 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 1,48 HKD, und somit liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,41 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Bduck Semk.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bduck Semk-Aktie liegt bei 38, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (57,14) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bduck Semk.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Bduck Semk.