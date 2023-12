Semk Holdings International Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Bduck Semk-Aktie ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Beiträgen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bduck Semk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,46 HKD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 1,36 HKD weicht somit um -6,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,47 HKD) weist mit einem letzten Schlusskurs von -7,48 Prozent ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt einen Hinweis darauf, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bduck Semk-Aktie beträgt aktuell 62, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Beides zusammen führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und den RSI ein neutrales Bild für die Bduck Semk-Aktie.