Semitec Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Semitec-Aktie wird derzeit technisch analysiert, und basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird sie als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1962,29 JPY, während der Kurs der Aktie (1758 JPY) um -10,41 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Eine ähnliche Abweichung zeigt sich auch auf Basis der vergangenen 50 Tage, wobei der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 1801,46 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,41 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Werte als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Semitec zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien als insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen gefunden, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Semitec-Aktie zeigen sich über einen längeren Zeitraum als durchschnittlich aktiv, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Semitec-Aktie weist auf eine Überkauftheit hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Semitec.