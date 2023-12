Semitec Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Semitec-Aktie liegt der aktuelle RSI bei 55,3, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegungen auf 25 Tage ergibt sich mit einem RSI25-Wert von 56 ebenfalls eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf den Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt die Semitec-Aktie aktuell bei 2060,12 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1780 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -13,6 Prozent, was charttechnisch gesehen als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer negativen Bewertung, da der letzte Schlusskurs mit 1901,14 JPY ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich für Semitec eine neutrale Bewertung. Die Diskussionintensität wird als mittel eingestuft, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Semitec-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch in Bezug auf das Sentiment und die Anlegerstimmung eine neutrale Bewertung.

