Seminar untermauert den globalen Charakter von CIIE

Peking (ots/PRNewswire) -Ein Nachrichtenbericht von China DailyDie China International Import Expo ist eine wichtige Plattform, welche die Entschlossenheit Chinas demonstriert, die Öffnung auf hohem Niveau auszuweiten. Anlässlich eines Seminars, das am Freitag abgehalten wurde, wiesen Fachleute und Regierungsbeamte darauf hin, dass für teilnehmende große und kleine ausländische Unternehmen, weiterhin vielversprechende Geschäftschancen geschaffen werden.Die sechste Ausgabe der jährlichen Expo, die im November offline in Shanghai stattfinden wird, ermöglicht laut den Fachleuten und Regierungsbeamten die Erschließung von Chinas riesigem Markt und wird zusätzlich mehr positive Energie in die globale Wirtschaft bringen, die mit trüben Konjunkturaussichten kämpft.Sun Shangwu, stellvertretender Chefredakteur von China Daily, sagte, dass sich die CIIE in den letzten fünf Jahren schnell zu einem Aushängeschild entwickelt hat, das Chinas Bemühungen zur Förderung seines neuen Entwicklungsmusters „Duale Zirkulation" aufzeigt.Die CIIE sei jetzt eine Plattform für die Öffnung auf hohem Niveau und zu einem öffentlichen Gut für die ganze Welt geworden, sagte er. Die jährliche Ausstellung spielt eine wichtige Rolle bei der globalen wirtschaftlichen Entwicklung.Das Entwicklungsmuster „Duale Zirkulation" konzentriert sich auf die Entwicklung der Binnenwirtschaft und fördert gleichzeitig ein positives Zusammenspiel zwischen nationalen und internationalen Wirtschaftsströmen.Chen Chunjiang, stellvertretender Handelsminister, sagte: „Diese Ausstellung ist eine wichtige Entscheidung der chinesischen Führung, eine neue Runde der Öffnung auf hohem Niveau zu fördern und eine wichtige Maßnahme, um sich dem globalen Markt zu öffnen."Chen sagte auch, dass die CIIE, wie geplant im November und vollständig offline durchgeführt wird.Seine Ausführungen richteten sich an Teilnehmer an einem Seminar in Peking zur globale Förderung der CIIE. Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom CIIE Bureau und National Exhibition and Convention Center (Shanghai) und von China Daily initiiert und organisiert.Laut dem CIIE Bureau, dem Veranstalter der Expo, hatten sich am Mittwoch mehr als 500 Unternehmen für die sechste Austragung angemeldet und über 200.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche gebucht.Unterstützt von Big Data wird die diesjährige Expo das Matchmaking zwischen Käufern und Verkäufern so genau wie möglich ermöglichen und sich bemühen, in diesem Jahr auf verschiedene Weise mehr Käufer einzuladen, die von Ausstellern angesprochen werden, sagte das Bureau.Sun sagte: „Mit wachsendem Einfluss und zunehmend positiven globalen Rückmeldungen ist die CIIE ein Zeugnis für eine stärkere Öffnung Chinas.„In den letzten fünf Jahren konnten teilnehmende Unternehmen, von Branchenführern, die in der Fortune Global 500 gelistet sind, bis hin zu kleinen Unternehmen aus Entwicklungsländern, alle von der CIIE profitieren. Ihre Geschichten mit der CIIE sind anschauliche Beispiele dafür, dass China die wirtschaftliche Globalisierung hin zu mehr Offenheit, Inklusion, Ausgewogenheit und zum Nutzen aller vorantreibt."Auch Führungskräfte von multinationalen Unternehmen äußersten sich positiv über die CIIE.Zhang Xiqiang, Chairman und CEO von Nestle SA Greater China, sagte, dass die CIIE nicht nur eine Vielzahl von globalen Produkten und Dienstleistungen zusammenbringt, sondern auch eine perfekte Plattform für einen intensiven Austausch und eine vertiefte Zusammenarbeit ist.„Die CIIE bringt nicht nur das Beste an Innovation aus der Welt nach China, sondern ermöglicht dem Land, das Beste an Innovation der Welt zu präsentieren", sagte Fabrice Megarbane, Präsident von L'Oreal North Asia Zone und CEO von L'Oreal China. Oreal North Asia Zone.Lan Zhenzhen, Chief Corporate Affairs und Engagement Officer von L'Oreal North Asia und China, sagte, dass die CIIE als weltweit erste Messe für Importe auf nationaler Ebene voraussichtlich MNCs dabei helfen wird, das riesige Potenzial des überdimensionalen chinesischen Marktes zu nutzen.