Semiconductor Manufacturing Aktie: So kann man sich irren!

Die Semiconductor Manufacturing-Aktie wird derzeit von Experten als "Schlecht" bewertet, basierend auf verschiedenen trendfolgenden Indikatoren. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 21,68 HKD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 19,74 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,95 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 22,47 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -12,15 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Auch das Stimmungsbild für Semiconductor Manufacturing fällt nicht positiv aus. Die Diskussionintensität wird langfristig als mittel bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Semiconductor Manufacturing eine "Neutral"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich ebenfalls ein negatives Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Semiconductor Manufacturing liegt bei 19,35, was deutlich über dem Branchenmittel von 10,94 liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.