Semiconductor Manufacturing Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Semiconductor Manufacturing unterhalten. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für Semiconductor Manufacturing. Diese Rendite liegt unter dem Branchendurchschnitt ("Halbleiter- und Halbleiterausrüstung") von 3,45 %. Die Differenz von 3,45 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -31,13 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,62 HKD mit dem aktuellen Kurs von 14,2 HKD. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) von 18,03 HKD liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,24 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Semiconductor Manufacturing beträgt 48 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 69,47 und bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating. Somit ergibt die Analyse der RSIs zu Semiconductor Manufacturing insgesamt ein "Neutral"-Rating.