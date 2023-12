SemiLEDs Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Semileds -Taiwan verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,31 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" liegt Semileds -Taiwan damit 19,57 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,26 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 24,38 Prozent, wobei Semileds -Taiwan aktuell 37,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Semileds -Taiwan in Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen beiden Wochen überwogen jedoch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Semileds -Taiwan aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" darstellt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Semileds -Taiwan eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Semileds -Taiwan negativ ausfallen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.