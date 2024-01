Sembcorp Marine Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Sembcorp Marine":

Die Seatrium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,14 SGD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,113 SGD verzeichnet, was einem Unterschied von -19,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,12 SGD liegt der letzte Schlusskurs mit -5,83 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Seatrium daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat Seatrium in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 66,27 Prozent erzielt, was mehr als 71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,43 Prozent verzeichnete, liegt Seatrium mit 70,7 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Seatrium festgestellt. Die Anzahl der positiven Themen in den sozialen Medien hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke und die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen haben ebenfalls zugenommen, was mit einer weiteren "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Seatrium daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die thematisierten Themen waren mehrheitlich positiv. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Dies sind die aktuellen Bewertungen und Einschätzungen für die Seatrium-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.