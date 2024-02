Sembcorp Industries Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Sembcorp Industries ist derzeit laut der technischen Analyse ein "Gut" bewertetes Unternehmen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,2 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,54 SGD) um +6,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,32 SGD, was einer Abweichung von +4,14 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Einschätzung für die Aktie führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Sembcorp Industries bei 1,95 Prozent, was 5,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Sembcorp Industries auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 9,49 liegt die Aktie 71 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate". Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinstufung von "Gut".

Sembcorp Industries kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sembcorp Industries jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sembcorp Industries-Analyse.

