Sembcorp Industries Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten Wochen wurde bei Sembcorp Industries eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ergibt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten in diesem Bereich wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen verzeichnet, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sembcorp Industries in dieser Hinsicht daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Sembcorp Industries liegt bei 1,56 Prozent, was 5,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 7 Prozent in der Branche "Industriekonglomerate" erscheint die Aktie als ein unrentables Investment und wird daher von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sembcorp Industries derzeit bei 5,26 SGD. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 5,07 SGD aus dem Handel ging und einen Abstand von -3,61 Prozent aufwies. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 5,41 SGD, was einer Differenz von -6,28 Prozent und damit einem "Schlecht"-Signal für die Sembcorp Industries-Aktie entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Sembcorp Industries mit einer Rendite von 44,39 Prozent mehr als 52 Prozent darüber. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnet eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -7,45 Prozent, wobei Sembcorp Industries mit 51,84 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.