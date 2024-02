Sem Holdings-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Sem-Aktie beträgt der aktuelle RSI-Wert 42,86, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 45 deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität zu Sem mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sem in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Auch in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sem diskutiert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sem-Aktie mit -8,33 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50-Kurs von 0,05 HKD hingegen weist auf ein "Gut"-Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Sem-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.