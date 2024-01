Sem Holdings Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Sem-Aktie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Sem-Aktie mit 0,055 HKD derzeit 10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -8,33 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung aus charttechnischer Sicht von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sem-Aktie weist einen Wert von 12 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein Rating von "Gut" für Sem.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab, weshalb die Aktie eine Bewertung von "Neutral" erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem Gesamtrating von "Neutral" bewertet.