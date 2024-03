Sem Holdings Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Sem hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren größtenteils neutral, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sem liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Sem ist durchschnittlich und es gibt kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,053 HKD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung und zwar ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Sem-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.