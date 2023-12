Die Seluxit A/S-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Diskussionen über Seluxit A/ in den sozialen Medien zeigen, dass die Anleger keine eindeutige Meinung über den Titel haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Seluxit A/ derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 71,19 Punkten und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von Seluxit A/ um 34,03 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -6,55 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Seluxit A/-Aktie in der technischen Analyse ein durchgängiges "Schlecht"-Rating.