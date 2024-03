Seluxit A/S Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Seluxit A/ jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Seluxit A/. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Seluxit A/ bei 2,39 DKK verzeichnet. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 3 DKK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +25,52 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist jedoch mit einem Niveau von 3,68 DKK eine Differenz von -18,48 Prozent auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Mit einem RSI-Wert von 39,73 wird die Seluxit A/ aktuell als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, und somit die Einstufung "Schlecht" erlangt. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" resuliert.

Die Stimmung und die Kommentare auf sozialen Plattformen spielen auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Seluxit A/ neutral waren und die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dessen erhält die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Neutral". Somit wird Seluxit A/ hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.