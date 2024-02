Seluxit A/S Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Seluxit A/-Aktie liegt bei 72,41 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf 35,81 beläuft, führt zu einer neutralen Bewertung für die letzten 25 Tage. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Aktienbewertung. Aktuell wird die Stimmung rund um die Seluxit A/-Aktie als "Neutral" eingestuft, da weder positiv noch negativ ausgeprägte Ausschläge zu verzeichnen waren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Seluxit A/-Aktie um +117,67 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +81,65 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.