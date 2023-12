Seluxit A/S Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachtet man den 7-Tage-RSI für Seluxit A/, so beträgt dieser aktuell 63,83 Punkte. Das bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von Seluxit A/ liegt ebenfalls im neutralen Bereich, bei einem Wert von 61,39. Insgesamt wird die Aktie daher für den RSI-Wert mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Seluxit A/ derzeit bei 2,35 DKK liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,44 DKK liegt. Dies führt zu einer Distanz von -38,72 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1,67 DKK, was einer Abweichung von -13,77 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und der Diskussion rund um die Aktie von Seluxit A/ wurde eine mittlere Aktivität in den Beiträgen und Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Seluxit A/ bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugewiesen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Seluxit A/ in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Auf dieser Basis erhält Seluxit A/ daher eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.