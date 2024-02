Seluxit A/S Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Seluxit A/ zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs 2,36 DKK beträgt, während der aktuelle Aktienkurs bei 4,88 DKK liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +106,78 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,03 DKK, was einer Distanz von +61,06 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Seluxit A/ als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, beträgt 62,39, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 38,06 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge beobachtet, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

Auch in den letzten Wochen zeigte sich bei Seluxit A/ keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Seluxit A/ in Bezug auf die technische Analyse, den Relative Strength-Index, das Anleger-Sentiment und den allgemeinen Buzz eine "Neutral"-Bewertung erhält.