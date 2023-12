Seluxit A/S Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse. Er bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Seluxit A/ liegt bei 54,55, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 59,06 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Seluxit A/ in sozialen Medienplattformen geben ebenfalls ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die meisten Themen waren neutral. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Seluxit A/-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt negativ bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,28 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 1,43 DKK liegt, was einer Abweichung von -37,28 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,64 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 1,43 DKK liegt, was einer Abweichung von -12,8 Prozent entspricht. Insgesamt wird Seluxit A/ daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Auch das Sentiment und der Buzz, also die Kommunikation im Netz, deuten auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf. Somit wird die Aktie von Seluxit A/ insgesamt als "Neutral" bewertet.